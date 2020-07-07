VASKİ Bahçesaray'da içme suyu hattı çalışması başlattı - Son Dakika

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Bahçesaray ilçesine bağlı Ulubeyli Mahallesi'ne yeni içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına başladı.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, yeni hizmet programı çerçevesinde başlatılan birçok yerleşim birimine yeni su hattı çekme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Ulubeyli Mahallesi'nin su sorunu çözmek için harekete geçen ekipler, bin 200 metrelik hat çalışması başlattı. Engebeli arazide çalışmalarını sürdüren ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Mahalle Muhtarı Senal Karahan, yaptığı açıklamada, devletin yardımlarıyla mahallelerindeki su sorunun çözüleceğini ifade ederek, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve çalışanlarına teşekkür etti.