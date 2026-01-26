VASKİ Zorlu Koşullarda Su Problemini Çözdü

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, zorlu arazi ve ulaşım koşullarına rağmen Çatak ilçesinde yaşanan içme suyu sıkıntısını giderdi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, VASKİ kent genelinde vatandaşların suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çatak ilçesine bağlı Sugeldi Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için ekipler çalışma başlattı.

Kaynağa ulaşımın mümkün olmadığı bölgede sahaya çıkan ekipler, zorlu arazi ve ulaşım koşullarına rağmen sorunu gidererek mahalleye yeniden su verilmesini sağladı.