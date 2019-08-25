Son Dakika Haberleri: Vatan Caddesi'nde "30 Ağustos" provası
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Vatan Caddesi'nde "30 Ağustos" provası

1 saat önce

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek kutlama programlarının provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.

Vatan Caddesi'nde

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek kutlama programlarının provası Vatan Caddesi'nde yapıldı.

Provalar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Vatan Caddesi çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Törenlere katılacak asker, polis ve görevliler caddede hazır bulunurken yoldan geçen vatandaşlar da provaları izledi.

Zafer Haftası, Vatan Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:28 Kaynak: AA
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