Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, çiftçilerin faiz borçlarının silinmesini istedi Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Nisan'da TBMM'de kabul edilen torba yasanın tarım kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yeniden düzenlenerek çiftçilerin faiz borçlarının silinmesi gerektiğini söyledi.

Perinçek, parti genel merkezinde Genel Sekreter Özgür Bursalı ve Genel Sayman Vekilli Şehmus Yıldırım Gençer ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 Nisan'da kabul edilen torba yasayla çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarım kredi borçlarının yapılandırıldığını hatırlattı.

Yapılan bu düzenlemenin tüm çiftçiler tarafından çok büyük tepkiyle karşılandığını savunan Perinçek, "Çünkü çiftçilerimiz hakikaten zor durumdalar, feryat halindeler. Kimisi traktörünü, kimi tarlasını satıyor, kimi de hacizle karşı karşıya." dedi.

Bu meselenin yalnızca çiftçinin değil, Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade eden Perinçek, çiftçinin yeniden üretim yapabilecek gücünün kalmadığını ileri sürdü.

Çitçinin üretim yapabilmesi için can suyuna ihtiyacı olduğunu belirten Perinçek, "Çiftçinin önümüzdeki dönem üretim yapma koşulları tehlikeye girmiş durumda. O bakımdan Türkiye'nin gıda güvenliği açısından da ciddi bir sorunla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle gıda güvenliğinin ülkenin birinci meselesi olduğunun altını çizen Perinçek, şunları kaydetti:

"Bu koşullarda çiftçimize üretim koşulları sağlamak ve Türkiye'mizin gıda güvenliği için tarım kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Birinci olarak, çiftçilerimiz üzerindeki hacizler durdurulmalıdır. İkinci konu çiftçi borçlarıdır. Çiftçilerimizin faiz borçları silinmelidir. Üçüncü maddemiz, çiftçilerimizin tarım kredi borçları 5 takside bağlanarak 3 yıla yayılmalıdır. Çiftçilerimizin özel bankalara olan borçları ve teminatları da yapılandırma kapsamına alınmalıdır. Bu borçları ve teminatları devlet bankaları devralmalıdır. Ödemeler, tarım kredi borçları gibi faizler silinerek 5 takside bağlanmalı ve 3 yıla yayılmalıdır. Borçların ödenmesinin başlangıcı bir yıl ertelenmelidir. Bu taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek dikkatine sunuyoruz ve Cumhurbaşkanımızın çiftçilerin bu taleplerine kulak vermesi, dikkate almasını saygıyla arz ediyoruz. Bu kapsamda, 15 Nisan 2021 günü TBMM'de kabul edilen torba yasanın tarım kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinin yeniden düzenlenmek üzere TBMM'ye geri gönderilmesini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz."