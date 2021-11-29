Üye Girişi
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı

29.11.2021 16:59

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Zorlukları aşarak o aydınlığa ulaşacağız. En önemli mesele milletimize bu zorlukları paylaşma bilincini vermek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Zorlukları aşarak o aydınlığa ulaşacağız. En önemli mesele milletimize bu zorlukları paylaşma bilincini vermek. Zorlukları üreticinin, çiftçinin, işçinin, zanaatkarın sırtına vurmayacağız. Zorlukları Türkiye'deki herkes paylaşacak." dedi.

Perinçek, Zindankale Kültür Merkezi Süleyman Şah Salonu'nda düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda, üreticilerle fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Anadolu'nun her yerinde "Üretim Devrimi Kurultayı" yaptıklarını dile getiren Perinçek, "Tek bir ses var, 'Böyle gitmez' deniyor. Çiftçilerimiz, işçilerimiz, sanayicimiz, esnafımız, halkımız herkesin ortak bir söylemi var. Nitekim Türkiye'yi yönetenler de artık mevcut ekonominin sürdürülemez olduğunu ifade etmeye başladılar." diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayarak, "Zorlukları aşarak o aydınlığa ulaşacağız. En önemli mesele milletimize bu zorlukları paylaşma bilincini vermek. Zorlukları üreticinin, çiftçinin, işçinin, zanaatkarın sırtına vurmayacağız. Zorlukları Türkiye'deki herkes paylaşacak." ifadesini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı na katıldı

Doğu Perinçek, Vatan partisi, Süleyman Şah, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu 21:45 Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu 13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu

Son Dakika Haberleri
21:56 Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı
21:44 Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu
21:35 Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş olarak bulundu
21:25 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi yaşamını yitirdi
21:24 Babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü! Kafasına darbe alan adamın durumu ağır
21:08 Ali Babacan'dan casusluk iddialarına cevap: Metin Gürcan'ın devletin gizli bilgisine ulaşma imkanı yok
21:07 Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor
20:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:53 Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı
20:52 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür
Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı         
21:56
Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi         
20:26
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 22:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement