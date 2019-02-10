Son Dakika Haberleri: Vatandaş İstedi, Kayyum Yaptı

Vatandaş İstedi, Kayyum Yaptı

1 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi ekiplerince, tehlike arz eden alanlara korkuluk yerleştirildi.

Vatandaş İstedi, Kayyum Yaptı, System.String[]
Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi ekiplerince, tehlike arz eden alanlara korkuluk yerleştirildi.

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, ilçede tehlike arz eden bölgelere korkuluk taktırdı. Kaymakam Yakınoğlu, Yeşilyova Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tarafından çocukları için tehlike arz eden alana korkuluk talebinin olduğunu, .belediyelerinin de hemen çalışmalara başladığını söyledi. Kaymakam Yakınoğlu, "Bizler belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz her zaman. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Allah'ın izniyle ilkbahar aylarında önemli projelerimiz faaliyete geçecektir" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

Mehmet Fatih, Uludere, Şırnak, Güncel
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