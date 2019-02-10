Vatandaş İstedi, Kayyum Yaptı
1 saat önce
Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi ekiplerince, tehlike arz eden alanlara korkuluk yerleştirildi.
Şırnak
'ın Uludere
İlçe Belediyesi ekiplerince, tehlike arz eden alanlara korkuluk yerleştirildi.
Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih
Yakınoğlu, ilçede tehlike arz eden bölgelere korkuluk taktırdı. Kaymakam Yakınoğlu, Yeşilyova Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tarafından çocukları için tehlike arz eden alana korkuluk talebinin olduğunu, .belediyelerinin de hemen çalışmalara başladığını söyledi. Kaymakam Yakınoğlu, "Bizler belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz her zaman. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Allah'ın izniyle ilkbahar aylarında önemli projelerimiz faaliyete geçecektir" dedi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:42 Kaynak: İHA
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