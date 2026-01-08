Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Site ve apartman aidatlarındaki yüksek artışlar ile keyfî yönetim uygulamalarına yönelik şikâyetlerin ardından kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırlandı. Torba kanun teklifi kapsamındaki değişiklikler ile yeni kanun taslağının Meclis gündemine sunulması bekleniyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun mevcut halinde sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş olsa da aidat miktarının belirlenmesine ilişkin bir sınırlama bulunmuyordu. Belirlenen aidat bedeli site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde yazılı itiraz yapılmazsa kesinleşiyordu.

YÖNETİCİLER SADECE YDO ORANINDA ZAM YAPABİLECEK

Yapılması planlanan düzenlemeyle birlikte site yöneticileri yıl başında aidatlarda yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek.

Bu oran veya sitenin büyüklüğü ile ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

KARAR İÇİN "YÜZDE 50+1" ŞARTI

Yeni sistemde aidat gibi kararların alınabilmesi için ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu aranacak. Bu katılım sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇOĞUNLUK ŞARTI DÜŞÜRÜLÜYOR

Toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesi için kat malikleri adına temsilciler kurulunda aranan 5'te 4 çoğunluk koşulu 3'te 2 olarak düzenlenecek. Bu değişiklikle, site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçlerinin kolaylaştırılması, yaşanan sıkıntı ve aksaklıkların azaltılması hedefleniyor.

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİ BAKANLIK DENETİMİNE GİRİYOR

"Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı" ile site yönetim hizmeti sunan şirketlerin iş süreçleri yeniden tanımlanacak. Bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetimine tabi olacak.

Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak. Temsilciler, tesis yöneticileri ve denetçilerin periyodik eğitimlere katılması zorunlu olacak. Bakanlık tarafından yetkilendirilecek denetçiler ise şirketleri ve sundukları hizmetleri yılda en az bir kez denetleyecek.

SINIRDAN FAZLA ARTIRAN NE OLACAK?

Kanun taslağı ev sahibi ya da kiracı ayrımı olmaksızın tüm site sakinlerini kapsıyor. Aidatları yüzde 50'ye varan oranlarda artırılan vatandaşların en çok merak ettiği konu ise düzenlemenin nasıl uygulanacağı.

Uzmanlar, bu detayların kanunun Meclis'ten geçmesiyle netleşeceğini ve geriye dönük işlem yapılmayabileceğini ifade ediyor. Ancak kurulacak danışma kurulunun kamuoyundan gelecek talepler doğrultusunda geçerlilik tarihini yılın başından itibaren belirlemesi halinde, artışlardan mağdur olduğunu düşünen site sakinlerinin taleplerinin karşılanabileceği belirtiliyor.