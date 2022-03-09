Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı'na tepki - Son Dakika
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Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı'na tepki

09.03.2022 00:11

Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı'na tepki Tepki gösteren vatandaş: "Belediye Başkan'ı tatile gelmiş" Adalar Belediye Meclisi'nde tepki gösteren vatandaş: "Adaya çivi çakmadın" Mart ayı birinci birleşimi, Adalar Belediyesi meclis salonunda gerçekleşti.

Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı'na tepki

Tepki gösteren vatandaş: "Belediye Başkan'ı tatile gelmiş"

Adalar Belediye Meclisi'nde tepki gösteren vatandaş: "Adaya çivi çakmadın"

İSTANBUL - Mart ayı birinci birleşimi, Adalar Belediyesi meclis salonunda gerçekleşti. Toplantıya katılan, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in akrabası olan Yaşar Çelik sözleri ile dikkat çekti. Çelik, "Başkan tatile gelmiş, adaya çivi çakmadın" dedi.

Adalar Belediyesi'nin Mart ayı birinci birleşimi belediyenin meclis salonunda gerçekleşti. Toplantı gergin anlar yaşandı. Toplantıya katılan, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in akrabası olan Yaşar Çelik Belediye Başkanı'nı eleştiren sözleri ile dikkat çekti. Çelik, toplantı devam ederken araya girdi ve Belediye Başkanı'nı eleştirmeye başladı.

"Belediye Başkan'ı tatile gelmiş"

Kendisine müdahale eden bir kadına "yağcılık yapmayın" diyen Yaşar Çelik, "Adaya bir çivi çaktığını görelim. Allah rızası için, bir çivi çaktın mı. Bir esnafı gezmiyor, bir toplantı yapmıyor. Milletin derdini dinlemiyor. Belediye Başkanı tatile gelmiş. Toplumun içinde var mı" dedi.

Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı'na tepki
Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı'na tepki
Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı'na tepki

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Adalar Belediyesi, Engin Çelik, Yaşar Çelik, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı'na tepki - Son Dakika


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