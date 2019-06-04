Ve Jürgen Klopp'tan Bayern Münih yanıtı!
40 dakika önce
Bild'e konuşan Bayern Münih'in efsanelerinden Franz Beckenbauer, "Jürgen Klopp'un bir gün Bayern Münih'e gelmesinden daha çok istediğim bir şey yok. Mükemmel bir uyum olacak.
Bild
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:08
'e konuşan Bayern Münih
'in efsanelerinden Franz Beckenbauer
, " Jürgen Klopp
'un bir gün Bayern Münih'e gelmesinden daha çok istediğim bir şey yok. Mükemmel bir uyum olacak. Bana göre dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri." ifadelerini kullandı.KLOPP: "LIVERPOOL'DA MUTLUYUM"
Beckenbauer'in açıklamalarına yanıt veren Jürgen Klopp, "Franz'a teşekkür ederim ama Liverpool
ile uzun bir sözleşmem var. Burada mutluyum. Ayrıca Bayern Münih ve Dortmund
şu an çok iyi teknik adamlara sahip. 5 yıl sonra ne olacağını bilmiyorum" dedi.
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