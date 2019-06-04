Son Dakika Haberleri: Ve Jürgen Klopp'tan Bayern Münih yanıtı!
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Ve Jürgen Klopp'tan Bayern Münih yanıtı!

40 dakika önce

Bild'e konuşan Bayern Münih'in efsanelerinden Franz Beckenbauer, "Jürgen Klopp'un bir gün Bayern Münih'e gelmesinden daha çok istediğim bir şey yok. Mükemmel bir uyum olacak.

Ve Jürgen Klopp'tan Bayern Münih yanıtı!, System.String[]
Bild'e konuşan Bayern Münih'in efsanelerinden Franz Beckenbauer, " Jürgen Klopp'un bir gün Bayern Münih'e gelmesinden daha çok istediğim bir şey yok. Mükemmel bir uyum olacak. Bana göre dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri." ifadelerini kullandı.

KLOPP: "LIVERPOOL'DA MUTLUYUM"

Beckenbauer'in açıklamalarına yanıt veren Jürgen Klopp, "Franz'a teşekkür ederim ama Liverpool ile uzun bir sözleşmem var. Burada mutluyum. Ayrıca Bayern Münih ve Dortmund şu an çok iyi teknik adamlara sahip. 5 yıl sonra ne olacağını bilmiyorum" dedi.

Premier Lig'de bu sezonu Manchester City'nin arkasında 2. sırada tamamlayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:08 
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