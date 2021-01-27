Vedat Muriç, Lazio formasıyla ilk golünü attı - Son Dakika

Vedat Muriç, Lazio formasıyla ilk golünü attı

27.01.2021 20:20
Vedat Muriç, Lazio formasıyla ilk golünü attı, System.String[]

Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Lazio'da golle tanıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Atalanta ile oynanan kupa mücadelesinde takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Vedat Muriç, İtalya Kupası çeyrek finalinde Lazio'nun Atalanta'ya konuk olduğu maçta şeytanın bacağını kırdı.

Karşılaşmanın 17. dakikada sol kanattan gelişen atakta 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, kafa vuruşuyla topu rakip ağlara göndermeyi başardı ve skoru 1-1 yaptı. Bu gol aynı zamanda Vedat'ın Lazio kariyerindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Mücadelenin ilk golü ise 7. dakikada Atalanta'nın defans oyuncusu Berat Djimsiti'den geldi.

İLK GOLÜ RAKİP KALECİYE YAZILMIŞTI

Muriç'in İtalya Kupası son 16 turunda Lazio'nun Parma ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta takımının ikinci golünü atmıştı. Ancak bu gol resmi kayıtlara Parma kalecisi Simone Colombi'nin kendi kalesine attığı gol olarak geçmişti.

Vedat Muriç, Lazio formasıyla ilk golünü attı

Vedat Muriç, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Muriç, Lazio formasıyla ilk golünü attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Mesut'un imza töreninde kariyeriyle ilgili sorulan soruya verdiği cevap salondakileri coşturdu Son Dakika: Boğaz'da sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı         
19:47
WhatsApp'ta virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor WhatsApp'ta virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor         
19:29
6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'dan estetik iddialarına yanıt 6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'dan estetik iddialarına yanıt         
18:54
Kurgu videoyla duygu sömürüsü yapan Youtuber Fariz, adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı Kurgu videoyla duygu sömürüsü yapan Youtuber Fariz, adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı         
17:49
Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı         
17:21
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 20:44:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vedat Muriç, Lazio formasıyla ilk golünü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei