Vedat Muriç, Lazio formasıyla ilk golünü attı
27.01.2021 20:20
Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Lazio'da golle tanıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Atalanta ile oynanan kupa mücadelesinde takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
Vedat Muriç, İtalya Kupası çeyrek finalinde Lazio'nun Atalanta'ya konuk olduğu maçta şeytanın bacağını kırdı.
Karşılaşmanın 17. dakikada sol kanattan gelişen atakta 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, kafa vuruşuyla topu rakip ağlara göndermeyi başardı ve skoru 1-1 yaptı. Bu gol aynı zamanda Vedat'ın Lazio kariyerindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.
Mücadelenin ilk golü ise 7. dakikada Atalanta'nın defans oyuncusu Berat Djimsiti'den geldi.
İLK GOLÜ RAKİP KALECİYE YAZILMIŞTI
Muriç'in İtalya Kupası son 16 turunda Lazio'nun Parma ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta takımının ikinci golünü atmıştı. Ancak bu gol resmi kayıtlara Parma kalecisi Simone Colombi'nin kendi kalesine attığı gol olarak geçmişti.
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