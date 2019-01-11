Son Dakika Haberleri: Vefat Eden Öğretim Görevlisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vefat Eden Öğretim Görevlisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Tunceli'de önceki gün halı sahada top oynarken hayatını kaybeden Öğretim Görevlisi Cemal Diribaş, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Vefat Eden Öğretim Görevlisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Tunceli'de önceki gün halı sahada top oynarken hayatını kaybeden Öğretim Görevlisi Cemal Diribaş, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Merkez Atatürk Mahallesi'nde önceki gün halı sahada top oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Pülümür Programı Öğretim Görevlisi 46 yaşındaki Cemal Diribaş için üniversite kampüsünde tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Akın Zor, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Diribaş'ın ailesi, yakınları, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı törende katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşan Rektör İpek, "Cemal Hocamız, Pülümür'de, Hozat'ta ilimizin en zor şartlarında bile mesaisine, öğrencilerine ve eğitime aşık bir insandı. Onun adını üniversitemizde yaşatacağız. Ailesine, üniversitemiz camiasına, ilim camiasına ve ilimiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Alevi Dedesi'nin dua okuması ve helallik alınmasının ardından Diribaş için ikinci tören de Tunceli Cemevi'nde düzenlendi. Buradaki törende Diribaş için helallik alınırken, yakınları tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Diribaş'ın naaşı törenin ardından merkeze bağlı Baldan köyü Gümüşkapı mezrasında toprağa verildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Güncel
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