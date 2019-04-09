Vefatının 431'inci Yılında Mimar Sinan Anıldı

İmza attığı ölümsüz eserlerle deha olarak kabul edilen Osmanlı Baş Mimarı Mimar Sinan, vefatının 431'inci yılında düzenlenen programlarla anıldı.

İmza attığı ölümsüz eserlerle deha olarak kabul edilen Osmanlı Baş Mimarı Mimar Sinan, vefatının 431'inci yılında düzenlenen programlarla anıldı.



Mimar Sinan için ilk program Fatih Süleymaniye'de bulunan kabri başında düzenlendi.



İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Kemal Kaptaner, Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Birliği İstanbul Şube Üyeleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen anma programı Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.



Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Kemal Kaptaner, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un, "Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen/İki kazma kürek, iki de ırgat gerek/Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen/Bir Sinan, bir de Süleyman gerek." dizelerinin Mimar Sinan'ı anlatmaya yeterli olduğunu söyledi.



Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka anma programında bir konuşma yaptı.



Sinan'ın mimari dehasının bıraktığı eserlerde saklı olduğuna değinen Prof. Dr. Zelka, şunları söyledi:



"Sinan dehasını pozitif bilimle birleştirmiş, inancıyla yoğurmuş ve çok güzel eserler meydana getirmiştir. Süleymaniye Camisi'nde gecede 4 bin şamdanın yandığını düşünün. Bu şamdanların isi güzelim camiyi bir gecede harap hale getirebilirdi. Fakat Sinan, zekasıyla, bilgisiyle şamdanların üzerinde birer sis odası yapmıştır. Şamdanların isleri bu odalarda emilmek suretiyle güzelim caminin muhafazasını sağlamıştır. Hatta atıkların değerlendirilmesini bile sağlamıştır. Orada biriken islerle çok kaliteli mürekkeplerin yapılmıştır. Sinan inşa ettiği camiler, köprüler, hamamlar, medreseler, kervansaraylar ile Osmanlı devletinin yüksek kültür ve sanatını tüm dünyaya hayran bırakmıştır."



Programda bir konuşma yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci de, "Mimar Sinan Araştırmalar Merkezi" adlı akademik bir merkezi kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Tören sonunda öğrenciler, Mimar Sinan eseri olan Süleymaniye Camisi ve Külliyesini gezdi.



Kabir başındaki anmanın ardından Mimar Sinan'ın bir diğer eseri olan Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde, Üsküdar Belediyesi tarafından mevlit programı düzenledi.

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