Veli Ağbaba: "Türkiye Adeta Uyuşturucunun Lojistik Merkezi Haline Geldi" - Son Dakika
Üye Girişi

Veli Ağbaba: "Türkiye Adeta Uyuşturucunun Lojistik Merkezi Haline Geldi"

21.07.2022 17:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Konya’da bir savcı ve polislerin karıştığı uyuşturucu ticaretiyle ilgili “Türkiye’nin son dönemde düşmüş olduğu bataklığı gösteriyor. Türkiye, adeta uyuşturucunun lojistik merkezi haline geldi…Balık baştan kokar. Dünyada ne kadar sahtekar varsa hepsi İçişleri Bakanı’nın arkadaşı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Konya'da bir savcı ve polislerin karıştığı uyuşturucu ticaretiyle ilgili " Türkiye'nin son dönemde düşmüş olduğu bataklığı gösteriyor. Türkiye, adeta uyuşturucunun lojistik merkezi haline geldi…Balık baştan kokar. Dünyada ne kadar sahtekar varsa hepsi İçişleri Bakanı'nın arkadaşı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında ülkedeki uyuşturucu trafiğiyle ilgili açıklama yaptı. Ağbaba, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE TAM BİR UYUŞTURUCU CENNETİ OLMUŞ DURUMDA"

"Dün ortaya çıkan bir olay, Türkiye'nin son dönemde düşmüş olduğu bataklığı gösteriyor. Türkiye, adeta uyuşturucunun lojistik merkezi haline geldi. Maalesef her yaşta gençler uyuşturucunun tuzağına düşmüş durumda. Maalesef hükümet sadece yanlış rakamlar açıklayarak manipüle ederek bu olayın üstünü örtmeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün, Konya Narkotik ekipleri uygulama yapıyor. Yolda bir aracı durduruyorlar. Narkotikte çalışan bir polis ve eşinin arabasında 25 kg eroin buluyorlar. Telefonuna el konuyor. Telefonuna bir bakıyorlar ki, WhatsApp yazışmalarında polise emri veren meğer savcıymış. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısı emriyle polis uyuşturucu taşıyor. Polisler tutuklanıyor, savcı açığa alınmış, HSK açıklama yapıyor, müfettiş görevlendirmiş.

Tam tilki kümes hikayesi. Balık baştan kokar. İçişleri Bakanı'nın arkadaşlarını zaten biliyorsunuz. Dünyada ne kadar sahtekar varsa hepsi İçişleri Bakanı'nın arkadaşı. Ülkeyi uyuşturucudan korumakla görevli İçişleri Bakanı kendisine, arkadaşına gelen posta ile gelen bir kokain var; bir iş adamına kokain geliyor kargo yoluyla, tutuklanıyor ama bir müddet sonra yanlış geldi diye adam serbest bırakılıyor. Türkiye tam bir uyuşturucu cenneti olmuş durumda, bütün kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Türkiye bu batağa düşmüş durumda, maalesef görevini yapan kimse yok. Malatya'da yaşananları biliyorsunuz. Aile Çalışma Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nde müdürü adeta bir uyuşturucu lojistik merkezi haline getirmişti."

YORUMLAR
500
Dünya Motokros Şampiyonası finali, Türkiye'ye yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası finali, Türkiye'ye yapılacak Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek
Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Veli Ağbaba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: 'Türkiye Adeta Uyuşturucunun Lojistik Merkezi Haline Geldi' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:06 Bu halının değeri 10 bin dolar! Tarihi halıyı çalan hırsız yakalandı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
17:31 Şarkıcı Alişan ile boşanacakları iddia edilen Buse Varol'un, Selçuk Tektaş'ın anma törenine katılmaması dikkat çekti
17:22 Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 18:14:42. #1.11#
SON DAKİKA: Veli Ağbaba: "Türkiye Adeta Uyuşturucunun Lojistik Merkezi Haline Geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement