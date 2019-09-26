Son Dakika Haberleri: Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti
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Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

1 saat önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum.

Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti, System.String[]

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.

Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:05 
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Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti
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