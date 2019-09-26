Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti
1 saat önce
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:05
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