Milli Eğitim Bakanlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle seçmeli derslerin tercih süresini uzattı. Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci için son tarih 7 Şubat saat 17.00 olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika