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Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı

20.01.2022 11:00
Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecini, olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat günü saat 17.00'ye kadar uzattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle seçmeli derslerin tercih süresini uzattı. Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci için son tarih 7 Şubat saat 17.00 olarak belirlendi.

"TALEPLER DOĞRULTUSUNDA UZATILMIŞTIR"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."

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milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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