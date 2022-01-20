Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle seçmeli derslerin tercih süresini uzattı. Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci için son tarih 7 Şubat saat 17.00 olarak belirlendi.

"TALEPLER DOĞRULTUSUNDA UZATILMIŞTIR"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."