Venezuela'da 7 Günlük Yas İlan Edildi

Venezuela'da hafta sonu ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, 3 Ocak Cumartesi günü ABD'nin ülkeye gerçekleştirdiği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğu baskında hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, "Venezuela'yı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını kaybeden genç erkek ve kadınların anısına 7 günlük yas ilan etme kararı aldım" dedi. Rodriguez ayrıca şu anda New York Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan Maduro ve eşi Cilia Flores'in iade edilmesini istedi. Rodriguez, "Burada savaş yok, çünkü biz savaş halinde değiliz. Biz saldırıya uğramış ve hırpalanmış bir barış halkı, bir ülkeyiz" diye konuştu. Yabancı baskılara rağmen Venezuela'nın egemenliğinin bozulmadığını söyleyen Rodriguez, "Venezuela'yı yöneten dışarıdan bir güç yok" dedi.

Venezuela ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda 24 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Küba hükümetinden yapılan açıklamada ise Venezuela'da görev yapan 32 Küba askeri ve polis memurunun da yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. - KARAKAS