Venezuela\'da ABD Saldırısı: 57 Ölüm

Venezuela basını, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere düzenlediği saldırıda can kaybı belli oldu. Venezuela basını, saldırılarda, 23 Venezuela askeri, 32 Kübalı asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Küba Komünist Partisi, ABD saldırısında hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini paylaşarak, ABD askerleri ile çatışmaya girdiklerini ve direniş gösterdiklerini ifade etti. - KARAKAS