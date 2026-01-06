Venezuela'da ABD Saldırısı: 57 Ölüm - Son Dakika
Venezuela'da ABD Saldırısı: 57 Ölüm

Venezuela\'da ABD Saldırısı: 57 Ölüm
06.01.2026 22:27
Venezuela\'da ABD Saldırısı: 57 Ölüm
ABD'nin Venezuela'daki saldırısında 57 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında askerler ve siviller var.

Venezuela basını, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere düzenlediği saldırıda can kaybı belli oldu. Venezuela basını, saldırılarda, 23 Venezuela askeri, 32 Kübalı asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Küba Komünist Partisi, ABD saldırısında hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini paylaşarak, ABD askerleri ile çatışmaya girdiklerini ve direniş gösterdiklerini ifade etti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Venezuela, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

