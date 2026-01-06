Venezuela\'da Geçici Başkan Rodriguez\'in Yemin Töreni

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yemin töreninden görüntüler

ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri operasyon sırasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez pazartesi günü yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.

Rodriguez, ülkenin barış ve istikrarının tehdit altında olduğunu belirterek, ülkeyi savunmak için birlik çağrısı yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)