Venezuela'da Maduro'ya Destek Protestoları

07.01.2026 12:05
Venezuela'da, ABD'nin Maduro'yu alıkoymasına karşı protestolar üçüncü gününde sürüyor.

(ANKARA)Venezuela'da, ABD'nin askeri operasyonuyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasına karşı düzenlenen protestolar üçüncü gününde de devam ediyor. Pazar gününden bu yana başta başkent Karakas olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan binlerce Venezuelalı, Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılarak ülkeye geri getirilmesini talep ediyor.

Karakas'ta düzenlenen kitlesel yürüyüşlerde protestocular, ABD'nin müdahalesini kınayan ve Maduro'ya destek mesajları içeren el yapımı pankartlar taşıdı. Venezuela ve Rus basınında yer alan haberlerde, eylemlere yalnızca iktidar yanlılarının değil, farklı siyasi ve toplumsal kesimlerden Venezuelalıların da katıldığı belirtildi.

Venezuela merkezli TeleSur televizyonuna konuşan bir protestocu, "Bu ülkede bir daha asla gringolar (Latin Amerika'da ABD'liler için kullanılan argo bir ifade) hüküm sürmeyecek. Bu net olsun. Buradaki tek dönüşüm, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geri dönüşü olacaktır" dedi. Kendini "Venezuelalı bir yurtsever" olarak tanıtan bir kadın protestocu ise "İllegal yollarla kaçırılan başkanımıza destek olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Eylemler sırasında "Maduro, dostum, halk seninle" ve "Halk ayağa kalkıyor" sloganları atıldı. Protestolara katılanlar arasında, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kızı Rosines Chavez de yer aldı. Chavez, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Umut sokakta. Teslim olmayacağız. Burada vatanımızı, mirasımızı ve geleceğimizi savunuyoruz. Bu yüzden umudumuzu kaybetmeyelim" dedi.

Kadın örgütleri de pazar günü, binlerce kişinin katılımıyla Maduro ve eşinin serbest bırakılması talebiyle geniş çaplı bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Karakas merkezinde başlayarak Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sona erdi.

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yerine Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici olarak devlet başkanlığı görevine getirildi. Pazar günü yapılan kabine toplantısının ardından konuşan Rodriguez, ABD'ye Venezuela'nın egemenliğine saygı göstermesi çağrısında bulundu ve Washington'u "iş birliği gündemi" üzerinde uzlaşmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.