Venezuela'da Muhalefet Lideri Kaçırıldı

(ANKARA) - Venezuela muhalefet partileri, muhalefette bulunan Adalet Önce (Primero Justicia) Partisi lideri Juan Pablo Guanipa'nın, gözaltından serbest bırakılmasından saatler sonra kaçırıldığını duyurdu.

Ülkenin ana muhalefet partisi Vente Venezuela'nın lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado, dün yaptığı açıklamada, bir diğer muhalefet parti olan Adalet Önce (Primero Justicia) Partisi lideri Guanipa'nın başkent Karakas'ın Los Chorros semtinde alıkonulduğunu bildirdi. Machado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivil kıyafetli ve ağır silahlı kişilerin dört araçla Guanipa'nın bulunduğu yere geldiğini ve kendisini zorla götürdüğünü belirtti.

Adalet Önce Partisi tarafından yapılan açıklamada da Guanipa'nın farklı noktalar arasında hareket ettiği sırada "rejimin baskı güçleri" tarafından kaçırıldığı ifade edildi. Açıklamada, Guanipa'ya eşlik eden kişilerin, silah doğrulttuğunu ve ardından Guanipa'nın bir araca bindirilerek götürüldüğünü aktardığı kaydedildi.

Parti, Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'yu, Guanipa'nın hayatına gelebilecek her türlü zarardan sorumlu tuttuklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Guanipa'nın derhal serbest bırakılması ve hükümetin muhalefete yönelik baskılarına son verilmesi çağrısı yapıldı.

Guanipa'nın oğlu Ramón Guanipa ise babasının serbest bırakılmasından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin yeniden bir araya geleceğini ifade etmişti.

Venezuela'da siyasi tutuklulara hukuki destek sağlayan Foro Penal adlı sivil toplum kuruluşuna göre, Guanipa pazar günü serbest bırakılan en az 30 siyasi tutuklu arasında yer alıyordu.

Adalet Önce Partisi lideri Guanipa, 2017'de Zulia eyalet valiliğine seçilmiş ancak ABD tarafından kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı Ulusal Kurucu Meclis önünde yemin etmeyi reddettiği gerekçesiyle göreve başlatılmamıştı.

2024 seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından terörizm ve vatana ihanet suçlamalarıyla hakkında işlem başlatılan Guanipa, bir süre yeraltında kalmış, Mayıs 2025'te güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve insan hakları kuruluşları, Maduro yönetiminin uzun süredir siyasi tutuklamaları muhalefeti bastırmak amacıyla kullandığını savunuyor.