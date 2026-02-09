Venezuela'da Muhalefet Lideri Kaçırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Venezuela'da Muhalefet Lideri Kaçırıldı

09.02.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juan Pablo Guanipa, gözaltından serbest bırakılmasının ardından silahlı kişilerce kaçırıldı.

(ANKARA) - Venezuela muhalefet partileri, muhalefette bulunan Adalet Önce (Primero Justicia) Partisi lideri Juan Pablo Guanipa'nın, gözaltından serbest bırakılmasından saatler sonra kaçırıldığını duyurdu.

Ülkenin ana muhalefet partisi Vente Venezuela'nın lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado, dün yaptığı açıklamada, bir diğer muhalefet parti olan Adalet Önce (Primero Justicia) Partisi lideri Guanipa'nın başkent Karakas'ın Los Chorros semtinde alıkonulduğunu bildirdi. Machado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivil kıyafetli ve ağır silahlı kişilerin dört araçla Guanipa'nın bulunduğu yere geldiğini ve kendisini zorla götürdüğünü belirtti.

Adalet Önce Partisi tarafından yapılan açıklamada da Guanipa'nın farklı noktalar arasında hareket ettiği sırada "rejimin baskı güçleri" tarafından kaçırıldığı ifade edildi. Açıklamada, Guanipa'ya eşlik eden kişilerin, silah doğrulttuğunu ve ardından Guanipa'nın bir araca bindirilerek götürüldüğünü aktardığı kaydedildi.

Parti, Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'yu, Guanipa'nın hayatına gelebilecek her türlü zarardan sorumlu tuttuklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Guanipa'nın derhal serbest bırakılması ve hükümetin muhalefete yönelik baskılarına son verilmesi çağrısı yapıldı.

Guanipa'nın oğlu Ramón Guanipa ise babasının serbest bırakılmasından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin yeniden bir araya geleceğini ifade etmişti.

Venezuela'da siyasi tutuklulara hukuki destek sağlayan Foro Penal adlı sivil toplum kuruluşuna göre, Guanipa pazar günü serbest bırakılan en az 30 siyasi tutuklu arasında yer alıyordu.

Adalet Önce Partisi lideri Guanipa, 2017'de Zulia eyalet valiliğine seçilmiş ancak ABD tarafından kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı Ulusal Kurucu Meclis önünde yemin etmeyi reddettiği gerekçesiyle göreve başlatılmamıştı.

2024 seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından terörizm ve vatana ihanet suçlamalarıyla hakkında işlem başlatılan Guanipa, bir süre yeraltında kalmış, Mayıs 2025'te güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve insan hakları kuruluşları, Maduro yönetiminin uzun süredir siyasi tutuklamaları muhalefeti bastırmak amacıyla kullandığını savunuyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'da Muhalefet Lideri Kaçırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:50:52. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela'da Muhalefet Lideri Kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.