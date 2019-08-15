Son Dakika Haberleri: Venezuela'da siyasi krize çözüm arayan Norveç delegasyonu Karakas'ta
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Venezuela'da siyasi krize çözüm arayan Norveç delegasyonu Karakas'ta

1 saat önce

Norveç hükümeti delegasyonu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında duraksayan müzakereleri yeniden başlatmak için Venezuela'ya geldi.

Venezuela'da siyasi krize çözüm arayan Norveç delegasyonu Karakas'ta, System.String[]
Norveç hükümeti delegasyonu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında duraksayan müzakereleri yeniden başlatmak için Venezuela'ya geldi.

Venezuela'da geçtiğimiz hafta Nicolas Maduro ile Juan Guaido önderliğindeki muhalefet arasındaki görüşmeler Maduro heyetinin çekilmesi ile son bulmuştu.
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Norveç hükümeti, Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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