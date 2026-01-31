Venezuela'da Türkçeye İlgi Artıyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Venezuela'da Türkçeye İlgi Artıyor

31.01.2026 11:17
Hasan Nalbant, Venezuela'da Türkçe öğrenen öğrenci sayısının 131'e ulaştığını açıkladı.

Venezuela Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Hasan Nalbant, ülkede Türkçeye yoğun ilgi olduğunu belirterek öğrenci sayısının 131'e ulaştığını bildirdi.

Başkent Caracas'ın Altamira semtindeki YEE binasında kütüphane, mutfak ve sergi alanları gibi sosyal donatılarıyla zengin bir fiziksel imkan sunuluyor.

Bu YEE binasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Nalbant, Venezuelalıların Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok sevdiğini ve Türkçeyi öğrenmek için büyük çaba harcadığını dile getirdi.

Nalbant, Venezuela'da Haziran 2024'te faaliyete başladıklarını ve Latin Amerika'da Arjantin'in ardından ikinci merkez olarak bu misyonu gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını söyledi.

Türkçe derslerinin yanı sıra aylık faaliyetler düzenlediklerini aktaran Nalbant, "Her geçen zaman yelpazemizi genişletiyoruz. Bugün itibarıyla 131 öğrencimiz var." dedi.

Buradaki aktivitelerden bahseden Nalbant, "Burada üçüncüsünü tamamladığımız film festivalimizin umuyorum ki, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Çay ve kahve günleri ile konuşma kulüpleri düzenleyerek burada adeta bir 'Küçük Türkiye' atmosferi oluşturuyoruz. Amacımız, insanların kapıdan girdiği andan itibaren Türkiye'yi hissetmesi. 2026 yılı boyunca da kültür, sanat ve gastronomi alanındaki faaliyetlerimizi çeşitlendirerek sürdüreceğiz." diye konuştu.

Nalbant, üniversitelerle çok sayıda işbirliğine imza atma planları olduğunu, orada da Türkçe kursları açmayı arzu ettiklerini ve liselerden dahi Türkçe dersi talepleri aldıklarını kaydetti.

Öğrenci sayısındaki artışın beklentilerinin üstünde olduğunu vurgulayan Nalbant, "Enstitümüzün boş kalmaması bizi çok mutlu ediyor. Özellikle 2026'nın bu ilk döneminde gördüğümüz ilgi bizi şaşırttı. Türk dizilerinin bu yoğun ilgide çok ciddi bir payı var." ifadelerini kullandı.

"Diziler sayesinde Türk mutfağına büyük bir merak var"

Türk dizileri faktörüne dikkati çeken Nalbant, "Diziler sayesinde Türk mutfağına büyük bir merak var. Ancak ülkede gerçek bir Türk restoranı olmadığı için bu merakı giderecek bir nokta bulunmuyor. Lübnan mutfağı her ne kadar benzerlik gösterse de Türk lezzetlerinin yerini tutmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nalbant, "Umarım gelecekte burada Türkiye'yi temsil eden donanımlı restoranlar açılır ve öğrencilerimiz öğrendikleri dilin yanı sıra bu lezzetleri de tanıma fırsatı bulur. Şu an kendi imkanlarımızla menemen, dolma ve mantı gibi temel lezzetleri tanıtsak da maalesef henüz profesyonel bir restoran bulunmuyor." dedi.

Burada Türkçe öğrenen Venezuelalılar AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Türkçeyi "aşkla" öğrendiklerini belirtti.

Japonca öğretmeni Venezuelalı Natalia Arellano, "Türkçeyi neden öğrenmek istiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Biz Venezuelalılar Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'de Kapodokya ve İstanbul'u görmek istiyorum. En büyük hayalim, İstanbul Boğazı'nda martılarla simit paylaşmak. Eskiden kahveyi daha çok severdim ama şimdi Yunus Emre sayesinde Türk çayını daha çok seviyorum."

"Türk dizilerini çok seviyorum"

Öğrencilerden Yeinny Roman da Türk dizilerini alt yazısız izlemek istediğini belirterek "Türk dizilerini çok seviyorum. Dizilerdeki çok güzel hikayeleri ve konuşmaları alt yazısız anlamak istiyorum. Türk yemeklerine gerçekten bayıldım, baklava, çay ve kebabın tadı harika. Türkiye'ye gitmek, İstanbul'u tanımak ve insanlarla sohbet etmek, benim büyük hayalim." ifadelerini kullandı.

Gitarist Cristian Morakoyma ise Barış Manço hayranı olduğunu söyleyerek sanatçının "Gülpembe" şarkısını çalıp seslendirdi.

"Bence her gün daha iyiye gidiyorum"

Venezuelalı kursiyer Fabiana Riera Türkçede "merhaba" ve "kolay gelsin" kelimelerini çok sevdiğini dile getirerek, "Önce harfleri ve sayıları öğrendim, her zaman yeni kelimeler öğrenmek için çalışıyorum. Bazen Türkçe şarkılar dinliyorum ve artık yavaş yavaş yeni cümleler kuruyorum. Bence her gün daha iyiye gidiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

