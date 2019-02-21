Son Dakika Haberleri: Venezuela'dan Yoksulluk İçindeki Kolombiya'ya Gıda Yardımı

Venezuela'dan Yoksulluk İçindeki Kolombiya'ya Gıda Yardımı

50 dakika önce

Venezuela Gıda Bakanı Luis Medina, Venezuela'ya yardım konseri düzenleyeceğini duyuran Kolombiya'ya insani yardım göndereceklerini duyurdu.

Venezuela'dan Yoksulluk İçindeki Kolombiya'ya Gıda Yardımı, System.String[]
Venezuela Gıda Bakanı Luis Medina, Venezuela'ya yardım konseri düzenleyeceğini duyuran Kolombiya'ya insani yardım göndereceklerini duyurdu.

Venezuela'daki yönetim krizinin yansımaları devam ederken Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ironik bir hamle geldi. Venezuela Gıda Bakanı Luis Medina, Kolombiya'da Venezuela'ya yardım konserinin düzenleneceği Cucuta şehrine 20 bin 600 kutu yiyecek gönderileceği duyurdu. Medina, "Bu, Venezuela'nın komşu ülke topluluklarıyla dayanışma konusundaki gerçek anlamdaki insani yardımıdır" ifadelerini kullandı.

Yardım konser sırasında gidecek

Medina sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yoksulluk içinde bulunan Kolombiya'nın Cucuta kentine gönderilmek üzere 20 bin 600 kutu sübvanse edilmiş gıdayı yola çıkardıklarını belirterek yardım tırlarının videolarını paylaştı.

İnsani yardım konusu tartışmaya yol açtı

Muhalefet Venezuela'da, ilaç ve yiyecek sıkıntısı çekildiğini iddia ederek, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun önderliğinde uluslararası toplumdan insani yardım talep etti. Maduro hükumeti ise yardımın çürümüş bir hediye ve yabancı istilaya yol açacağını iddia ederek bağışları reddetme yolunu seçti. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:33 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Kolombiya, Venezuela, Politika
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