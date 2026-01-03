Venezuela İdarecisi ABD\'den Kanıt Talep Etti

VENEZUELA Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin nerede olduğunu bilmediklerini ve ABD hükümetinden hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Rodriguez, "Başkan Maduro ve First Lady'nin hayatta olduklarına dair Donald Trump hükümetinden acil kanıt talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodriguez ayrıca, ABD saldırısının ülke genelinde yetkililerin, askeri personelin ve sivillerin hayatına mal olduğunu da sözlerine ekledi.