Venezuela Petrol Geliri Sağlık İçin Kullanılacak
Dünya

Venezuela Petrol Geliri Sağlık İçin Kullanılacak

Venezuela Petrol Geliri Sağlık İçin Kullanılacak
14.01.2026 11:49
Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, petrol gelirlerinin sağlık sisteminin iyileştirilmesine harcanacağını duyurdu.

VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, petrol satışından elde edilecek gelirin ülkenin sağlık sisteminin iyileştirilmesi için kullanılacağını belirtti.

Venezuela basınında yer alan haberlere göre; Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela petrolleri üzerindeki kontrol iddialarına yanıt vererek, petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilecek her bir doların ülkenin sağlık sistemini iyileştirmek için kullanılacağını açıkladı. Rodriguez, Sağlık Bakanlığı ve ekonomi yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin en büyük gelir kaleminin kullanımına ilişkin 'özel bir plan' hazırladıklarını duyurdu. Rodriguez, yıllardır ekonomik kriz ve yaptırımlardan olumsuz etkilenen sağlık sektörünün ayağa kaldırılması için petrol gelirlerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

ABD yönetiminin, Venezuela'nın petrol satışlarını süresiz kontrol edeceği yönündeki açıklamalarının ardından konuşan Rodriguez, bu kaynakların Washington'ın değil, Venezuela halkının hizmetine sunulacağını bildirdi. Rodriguez, "Petrol ve doğal gaz satışından ülkemize giren her bir dolar, doğrudan sağlık sistemimizin ihtiyaçlarını karşılamaya ve hastanelerimizi yenilemeye harcanacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu plan kapsamında ilk etapta 75 sağlık merkezinin belirlendiğini ve bu noktaların öncelikli olarak finanse edileceğini kaydeden Rodriguez, cerrahi müdahaleler ve tıbbi malzeme tedariki konusunda kamu ve özel sektörün birlik içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

