Venezuela'ya Dış Müdahaleye Tepki

06.01.2026 20:01
Anahtar Parti, Venezuela’nın geleceğinin halk iradesiyle şekilleneceğini vurguladı.

(ANKARA)- Anahtar Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından Venezuela'da yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bir ülkenin kimler tarafından ve nasıl yönetileceğine yalnızca o ülkenin halkı karar verir. Siyasi meşruiyetin hududu da tam olarak burada başlar. Venezuela'nın siyasi geleceği, dış müdahalelerle değil, Venezuela halkının iradesiyle şekillenir" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Parti Başkanlık Divanı'nın gerçekleştirdiği haftalık toplantıda ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ele alındı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya yönelik gerçekleştirdiği eylem, uluslararası hukukun temel ilkelerini yok sayan ve devletlerin egemen eşitliği prensibini açık biçimde ihlal eden tehlikeli bir yaklaşımın son örneğidir. Güç kullanımını meşrulaştırmaya çalışan bu tür fiillerin hukuki ya da siyasi açıdan meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Hukuku, diplomasiyi ve egemenliği hiçe sayan ABD'nin pervasız tutumunun doğurduğu sonuçları dikkatle izliyor; ortaya çıkan tablonun küresel düzen açısından ciddi riskler barındırdığını görüyoruz. Bir ülkenin kimler tarafından ve nasıl yönetileceğine yalnızca o ülkenin halkı karar verir. Siyasi meşruiyetin hududu da tam olarak burada başlar. Venezuela'nın siyasi geleceği, dış müdahalelerle değil, Venezuela halkının iradesiyle şekillenir. Son yaşananlar devletlerin egemen eşitliği ilkesine, uluslararası hukukun bağlayıcılığına ve küresel sistemin kurucu normlarına açıkça aykırıdır. Bugün Venezuela'da yaşananlara tepkisiz kalınması, gelecekte ABD'nin yakın çevresindeki egemenlik ihlallerinin artması, Ukrayna'da savaşın tırmanması ve Çin-Tayvan arasındaki gerilimlerin sıcak çatışmaya dönüşmesi gibi ağır sonuçlara yol açabilir.

Anahtar Parti olarak uluslararası düzende devletlerin egemen eşitliği prensibini önemsiyor ve bu düzenin korunması için uluslararası hukuk kurallarının tüm devletler için bağlayıcı olduğu bir anlayışı savunuyoruz."

