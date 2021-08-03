Venom: Let There Be Carnage'tan Yeni Bir Fragman Paylaşıldı - Son Dakika

Venom: Let There Be Carnage'tan Yeni Bir Fragman Paylaşıldı
03.08.2021 00:11
Venom: Let There Be Carnage 24 Eylül'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Andy Serkis, senaristliğini ise Kelly Marcel ve Tom Hardy üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Stephen Graham, Naomie Harris, Reid Scott ve Sean Delaney gibi isimler bulunuyor.
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