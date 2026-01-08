Verem Haftasında Farkındalık Eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçenin Sağlık Müdürlüğü ekipleri, SODAM kursiyerlerine 79. Verem Haftası kapsamında eğitim verdi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelleri, "79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" çerçevesinde Gelibolu Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimde verem hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi üzerinde durulurken, katılımcılara broşürler dağıtıldı ve soru-cevap bölümüyle farkındalık pekiştirildi.

Yetkililer, toplum sağlığının korunmasında bilinçli bireylerin rolüne dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı gruplara yönelik sürdürüleceğini belirtti.

Etkinlik sonunda kursiyerler, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, edindikleri bilgilerin hem kendi yaşamlarında hem de çevrelerinde fark yaratacağını ifade etti.