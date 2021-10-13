Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adliye lojmanında meydana gelen olayda, yanlız yaşayan Aydın Tuncalı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tuncalı'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuncalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

DARP İZİNE RASTLANILMADI, ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tuncalı'nın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.