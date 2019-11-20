Son Dakika Haberleri: Vergi rekortmenlerinde ilk iki sıra gizli kaldı üçüncü Rahmi Koç
Son Dakika Dünya Vergi rekortmenlerinde ilk iki sıra gizli kaldı üçüncü Rahmi Koç - Son Dakika Dünya

Vergi rekortmenlerinde ilk iki sıra gizli kaldı üçüncü Rahmi Koç

6 saat önce

Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını tercih etmezken, 3'üncü sıranın sahibi 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç oldu

Vergi rekortmenlerinde ilk iki sıra gizli kaldı üçüncü Rahmi Koç, System.String[]

Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını tercih etmezken, 3'üncü sıranın sahibi 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç oldu.


Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı, Mustafa Rahmi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:04 
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