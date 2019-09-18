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Vergili Gaziler Günü'nü kutladı

4 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vergili Gaziler Günü'nü kutladı, System.String[]

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Vergili, mesajında, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerin, ülkenin bugünlere ulaşmasının en büyük teminatı olduğunu belirtti.


Bu cennet vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Vergili, şunları kaydetti:


"Onların gösterdiği fedakarlıklar sayesinde huzur içinde yaşıyor, geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk milleti olarak her zaman sevgi ve saygıyla anmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi. - KARABÜK

19 Eylül Gaziler Günü, Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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