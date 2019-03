Vergili, "Karabük'te Ezici Çoğunlukla Seçildiğimizi Herkes Görecek"

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı Rafet Vergili, bütün partili vatandaşların kendilerine yoğun ilgi gösterdiklerini ve 31 Mart akşamı Karabük'te ezici çoğunlukla belediye başkanı seçileceğini belirtti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 31 Mart yerel seçimlerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermek için basın mensupları ile bir araya geldi. Makam odası toplantı salonunda konuşan Vergili, düzenledikleri ev toplantılarının mahalle mitinglerine dönüştüğünü her kesimden oy alacağını belirterek, "Gitmiş olduğumuz yerlerde vatandaşların büyük ilgisi var. Ben 7-8 tane seçim geçirdim böyle bir ilgi görmemiştim. Ev toplantıları yapmaya gidiyoruz, ev toplantıları mahalle mitinglerine dönüşüyor. Nereye gidersek gidelim bütün partililer en ufak bir ayrım yapmadan bizleri bağrına basıyor. Bu bizim için mutluluğumuzu ve çalışma şevkimizi arttıran bir olay olarak devam etmektedir. İnşallah bunları 31 Mart akşamı seçimlerinin neticesini herkes görecek. Karabük'te nasıl bir ezici çoğunlukla, nasıl üstünlükle seçildiğimizi herkes görecek. Bize oy verenleri de vermeyenleri biz yine mahcup etmeyeceğiz. Söylemiş olduğumuz bütün işleri Karabük için gerçekleştireceğiz. Bütün partililerin ortak adayıyım ben. Her kesimden oy alacağımıza ve büyük bir çoğunlukla seçimi alacağımıza inanıyorum" dedi.



"İndirme tesisi ile organize sanayi hayat bulmuştur"



İYİ Parti Karabük Belediye Başkanı Dursun Altıparmak'ın eleştirilerine de cevap veren Vergili, "Dursun Bey'in kendi döneminde yaptıkları ortada. İki tane iş yapmış, birincisi 200 evleti beton bloğu haline çevirmiş. Bir de dağın tepesine organize sanayi yapmış. 2008'e kadar yalnızca bir sucuk ve süt fabrikası olduğu bir organize sanayiyi ortaya çıkarmış. 1992 yılında kararı çıkmış,onun belediye başkanlığı döneminde hayata geçmiş organize sanayinin yanlış yer tespiti ile ilgili 2008'e kadar hiçbir yatırımcının olmadığı 2008'den sonra benim organize sanayiye fabrikalar yapmaya başlamamla beraber ve o günkü para ile 17 trilyon para ile indirme tesisi yapıp devlete hibe etmemle beraber organize sanayi hayat bulmuştur. Şuanda yüzde 80 doluluk oranına ulaşıp 2 bine yaklaşık arkadaşımız ekmek yemektedir. Ama çok rahatlıkla eleştirebiliyor" ifadelerini kullandı.



AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın 3 yıl milletvekilliği yaptığını ve Karabük ile ilgili hiçbir çalışma yapmadığını tekrar dile getiren Vergili, "Yalnızca kendisinin çift maaş alabilmesi ile ilgili bir kanun tasarısını meclisten geçirmiş. Şöyle bir baktığınız zaman her şey için akıl veriyor. Abdulhamit Han'a bile doktora ünvanı vermiş, devletin vermediği iadeyi itibarı bile ben verdim diyecek şekilde gurur ve kibir içerisine giren bir aday bunu söylemiş bunu çok görmeyin" ifadelerine yer verdi.



"İşçim kıdem tazminatını nasıl alabilirim diye düşünmedi"



Başkan Vergili 300'e yakın işçiye kıdem tazminatı verdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Mevcut aday elinde bir levha ile Karabük Belediyesi borç batağında diye propaganda yaparken yanımızda AK Partili belediyenin olduğu Safranbolu'yu iyi izlemesini kendisine tavsiye ediyorum. Bugüne kadar benim kapıma bir tane işçi alacağı için gelmedi. Bir tane işçim kıdem tazminatını nasıl alabilirim diye düşünmedi. 300'e yakın arkadaşımıza kıdem tazminatı verdik. Bir tane Karabük esnafını mağdur etmemişizdir. Her ayın 15'inde Karabük esnafı ile almış olduğumuz malların bedeli ödenmiştir. Safranbolu Belediyesinde 40'a yakın arkadaşımız kıdem tazminatı ile ilgili Safranbolu Belediyesine dava açıp icra yollamıştır. Şimdi önce AK Parti belediyeciliğin yapmış olduğu işleri güzelce inceleyip Karabük Belediyesi ile ilgili iftira ve çamur atmalarına veya bu şekilde propaganda yapmalarını bir daha gözden geçirip değerlendirmeleri gerektiğini buradan söylemiş olayım. Biz Karabük'ün geleceğiyiz. Karabük ile ilgili ortaya koyduğumuz projeler 50 yıllık projelerdir." - KARABÜK

