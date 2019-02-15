Son Dakika Haberleri: Vestel'den 14 Şubat Mesajı Açıklaması

Vestel'den 14 Şubat Mesajı Açıklaması

1 saat önce

Vestel, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel iletişimi ile sevgilisine küçük ev aleti almayı düşünenlere 'satmıyoruz' mesajı verdi.

Vestel'den 14 Şubat Mesajı Açıklaması, System.String[]
Vestel, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel iletişimi ile sevgilisine küçük ev aleti almayı düşünenlere 'satmıyoruz' mesajı verdi.

Vestel, 2014 yılında Sevgililer Günü'nün ardından başlattığı, Anneler Günü'nde de devam ettirdiği birçok ödül alan 'satmıyoruz' iletişimini; bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürdürüyor. Şirket, sevgilisine küçük ev aleti almak isteyen koca yüreklilere; "Sevgililer Günü, Sevgililer GÜM'ü olmasın" diye, 'sen de yap, iyi hisset' diyerek, kendi elleri ile hazırlayabilecekleri hediye önerilerinde bulundu.

Ayrıca şirket, küçük ev aleti almak için ısrar edenlere de 15 Şubat itibariyle kampanya sundu. Küçük ev aletleri kampanyası 28 Şubat'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Anneler Günü, Sevgililer Günü, Vestel, 14 Şubat, Ekonomi
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