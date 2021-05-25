Vestel PSM Radyo, yeni yayın akışıyla sanatseverlere farklı bir deneyim sunacak - Son Dakika

Yayın akışına eklediği sürpriz isimler ve yeni programlarla farklı bir deneyim sunan Vestel PSM Radyo, renkli ve keyifli programlarıyla dolu yayın akışını, dinleyicilerle buluşturacak.

Sanatseverlere farklı bir deneyim sunan radyoda, Alper Bahçekapılı'nın kişisel favorilerini, kişisel hikayeler üzerinden aktardığı ve türlerle sınırlı kalmadığı programı "Kabin" dinleyiciyle buluşuyor.

Doğu Yücel'in "SoundTrack" ile Erel Eryürek'in her bölümünde farklı bir konuğunu ağırlayacağı "İsim, Şehir, Hayvan.." da yayınlanacak programlar arasında yer alıyor.

Nilipek'in günün son saatlerinde dinleyicileri dünyanın her yerinden şarkı yazarlarıyla buluşturacağı programı "Üstünüzü Örtmeye Geldim", Nova Norda ve Birkan Nasuhoğlu'nun birlikte sunacağı "Düşünme! Hisset" de Vestel PSM Radyo'nun yeni programları arasında bulunuyor. Ayrıca Harun Tekin de haziran ayından itibaren müzik tarihinin sürprizlerini, bir dinleyici olarak kendisini etkileyen zamansız üretimleri konu edeceği "Yerli Yersiz" adlı programıyla radyoda olacak.

Davulun caz dünyasındaki önemli rolünü ve en güzel örneklerini paylaştığı Ferit Odman'ın "Davul Odası", Kaan Sezyum'un dinleyicileri türler arasında müzikal bir yolculuğa çıkardığı programı "Türlerin Kökeni", Kutsal Motor ekibinin "Bir Türkiye Uyarlaması", Levent Dokuzer'in "Moodkiller", Merve Evirgen'in "Keşifler Çeşmesi" ile "Nordik Simit", "Radar", "Örümcek" ve "Lokal Terapi" programları da dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor.