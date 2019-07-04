Venus V7 yapay zeka destekli 10 farklı çekim modu ile farkını ortaya koyuyor Vestel
Venus V7 Özellikleri ve Fiyatları belli oldu!
Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7'yi satışa sundu. 1699 TL fiyatıyla dikkat çeken Venus V7, yapay zeka destekli arka kamerasındaki Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı, Doğa, Fon ışığı, Kumsal ve Çiçek çekim modları ile fotoğraf konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.
Vestel'in mart ayında Barselona
'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi
'nde tanıttığı 'V' serisinin en yeni üyesi Venus V7, 1699 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7'nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor. Üst segment akıllı telefonların tasarım ve teknolojik özelliklerine sahip V7, fiyat ve performans olarak kendi segmentinde fark yaratıyor.
Venus V7, yapay zekalı arka kamerasındaki 10 farklı çekim modu ile fotoğraflarda profesyonel bir görüntü sağlıyor. Bu sayede siz hiç uğraşmadan Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Gün Batımı, Doğa, Fon Işığı, Kumsal ve Bitki çekim modlarına geçiş yapıyor. Venus V7, kutusunda kendi kılıfı ve ekran koruyucusu ile geliyor. Ekran koruyucusu telefona uygulanmış şekilde gelen Venus V7, müşterilerini ekran koruyucuyu uygulamak için de uğraştırmıyor.
155.4×71.8×8.11 mm'lik ölçülere sahip olan V7'nin ağırlığı ise 163 gram. 3 GB RAM ve microSD ile beraber 128 GB'a kadar artırılabilen 32 GB dahili hafıza yer alan Venus V7'de ayrıca yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.
Venus ailesinin yeni üyesi Vestel Venus V7 Teknik özellikler:
Ekran
Ekran Boyutu: 6.21¨
Çözünürlük: 1520×720 HD Plus
Ekran Camı: Panda
İşlemci
Mediatek MT6762V/WB
Çekirdek Sayısı: 8
İşlemci Hızı: 2.0 GHz
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Arka Kamera
13MP+2MP Portre Modu
Flaş: LED
Video Çözünürlüğü: FHD
HDR: Var
Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı, Doğa, Fon ışığı, Kumsal, Çiçek
Panoramik Çekim: Var
Hızlı Otomatik Odaklama: Var/ AF
El Titremesini Engelleme (OIS/EIS): EIS
Ön Kamera
8MP Portre Modu
Yüz Tanıma: Var
Video Çözünürlüğü: Full HD
Ağ/Şebeke
Sim Boyutu: Nano Sim/Çift
4.5G Şebeke Uyumu: Var/ Cat4
LTE Servisleri: VoWifi/VoLTE/ViLTE
Şebeke: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900
WCDMA 2100/1900/850/900
LTE FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/28A/28B
TDD-LTE B38
Bağlantılar
USB Girişi: Type -C USB 2.0
Bluetooth Versiyonu: 5.0
Wi-Fi Versiyonu: 802.11 a/b/g/n/ac
Lokasyon Teknolojisi: GPS+GLONASS+BD+Galileo
Fm Radyo Özelliği: Var
Pil
Pil Kapasitesi: 4050 mAh typ.
Hafıza
Ön Hafıza (RAM): 3 GB
Dahili Hafıza (ROM): 64 GB
Harici Hafıza Desteği: 128 GB'a kadar MikroSD
Fiziksel özellikler
Boyut: 155.4 x 71,8 x 8,1 mm
Ağırlık: 163 gr
Renk: İnci Siyahı, Gece Mavisi
Çerçeve/Arka Kapak: Plastik/ Plastik
Sensörler/Ek Özellikler
Parmak İzi: Var
Işık: Var
Yakınlık: Var
Yerçekimi: Var
Pusula: Var