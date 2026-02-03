Veteriner Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu

Karaman'da çiftliğin deposunda av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokunup kendini vurduğu öne sürülen veteriner Ömer Selvi (44), karnından ağır yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında, Urgan Mahallesi 1991 Sokak'taki çiftlikte meydana geldi. Veteriner Ömer Selvi, büyükbaş yetiştirdikleri kendilerine ait çiftliğin deposundaki av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokundu.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Selvi'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyup depoya gelenler çiftliktekiler, Selvi'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selvi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.