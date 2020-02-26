Veteriner hekime tecavüz iddiası davasında tanıklar dinlendi - Son Dakika

Ankara'da Prof. Dr. H.B.'nin yanında çalıştırdığı veterinere tecavüz ettiği iddiası üzerine 3 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesinde tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.B.'nin yanında çalıştırdığı veteriner hekim Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine sanık H.B. ile kendisine yardım ettiği belirtilen sanıklar S.D. ve H.Ş. hakkında açılan davanın ikinci celsesi görüldü. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanıklar H.B., S.D., ve H.Ş., mağdur veteriner hekim Ç.B., taraf avukatları ve çok sayıda izleyici katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tanıklar dinlendi. Tanık Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Yalçın Köksal, 2010'da sanık H.B. ile ilgili kendilerine şikayet geldiğini belirterek, "1 ay süreyle soruşturmayı yürüttüm. Soruşturma neticesinde H.B.'nin veteriner hekim kurallarına uymadığı gerekçesiyle ihracına yönelik bir rapor hazırladım. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasına raporu verdim. H.B.'nin öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin şikayetler oldu. Şikayetçiler yazılı ifade vermekten kaçındılar. Sadece sözlü olarak alabildim" diye konuştu.



Tanık Tamay Başağaç, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu söyledi. Üniversite içerisinde kurulan Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Biriminde çalıştığını kaydeden Başağaç, "2011 yılında kurulduk. Kuruluşumuzdan bu yıla kadar da H.B. ile ilgili gayri resmi şikayetler geldi. Ancak bu şikayetleri öğrencilerin korkması nedeniyle resmiyete dökemedik. Kadın öğrencilerimizin H.B. tarafından sözlü ve fiziki olarak cinsel tacizine maruz kaldığını biliyoruz" şeklinde konuştu.



Tanık Bengü Petek, köpeklerini tedavi için H.B.'nin kliniğine götürdüğünü ifade ederek, "Olayla ilgili bir görgüm veya bilgim yok. H.B.'yi çok uzun zamandır tanırım. Referanslar üzerine köpeklerimi kliniğine bıraktım. Köpeklerime Ç.B. ve bir başka veteriner arkadaş bakıyordu. Ç.B., daha önceki hekimin askere gitmesi nedeniyle işe alınmıştı. Ben kendisini tecrübesiz ve bilgisiz olarak bulmuştum. Köpeklerime yeterince bakamıyordu ve memnun kalmamıştım. Hastanenin profilini düşürüyordu. H.B.'nin kadınlara karşı herhangi bir olumsuz hareketine rastlamadım" ifadelerini kullandı.



Tanık ifadelerinin ardından taraf avukatlarının beyanları alındı. Mağdur Ç.B.'nin avukatları, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Olay yerindeki güvenlik kameralarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik değerlendirmelerde bulunan H.B.'nin avukatı Hatice Çağlar, görüntülerde Ç.B.'nin kendinde olduğunun görüldüğünü söyledi. Ç.B.'nin bir önceki celse mahkemede verdiği ifadesinde, telefonla annesini aradığında sanık S.D.'nin de yanında bulunduğunu, annesine yaşadıklarını anlatamadığını ve S.D.'nin telefonu zorla kendisinden aldığını iddia ettiğini anımsatan Çağlar, "Ç.B.'nin saat 01.45'de annesiyle 3 dakika 5 saniye konuştuğu HTS kayıtlarında mevcut. Bu sırada S.D.'nin yanında olduğunu ifadesinde söylemişti. Kamera kayıtlarına baktığımızda S.D.'nin saat 01.45'de odada bulunmadığı, koridordaki koltukta oturduğu ya da etrafta gezdiği görülüyor" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması talebinin reddine karar vererek, duruşmayı 10 Haziran'a erteledi. - ANKARA