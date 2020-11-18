Veteriner hekimlerden "antimikrobiyal direnç" uyarısı - Son Dakika

Veteriner hekimlerden "antimikrobiyal direnç" uyarısı

18.11.2020 10:45
Veteriner hekimlerden

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, antimikrobiyal direnç gelişiminin insanların hayatını kaybetmesine yol açan ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Dünyanın ortak sorunu olan antimikrobiyal dirençle ilgili vakit kaybetmeden, tüm ülkeler hazırlanacak...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, antimikrobiyal direnç gelişiminin insanların hayatını kaybetmesine yol açan ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Dünyanın ortak sorunu olan antimikrobiyal dirençle ilgili vakit kaybetmeden, tüm ülkeler hazırlanacak projeler çerçevesinde ortak çalışma yürütmelidir." ifadesini kullandı.

Eroğlu, "Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajda, halk ve hayvan sağlığını tehdit eden antimikrobiyal dirençle mücadelenin önemine dikkati çekti.

Antimikrobiyal direncin bakteri, mantar, virüs ve parazitlerin tedaviye direnmesine, tedavisi daha zor enfeksiyonlara, bunların yayılmasına, ağır hastalıkların ve ölümün artmasına sebep olduğuna işaret eden Eroğlu, bunun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir sorun olduğunu bildirdi.

Eroğlu, antibiyotik direncinin bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle artarak insan ve hayvan sağlığını tehdit eder düzeye gelmesinin gelecekteki en önemli meselelerden biri olacağını ve bu riski minimize ederek ortadan kaldırmanın insanların elinde olduğunu vurguladı.

Raporlara göre, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl Avrupa'da 30 bin kişiden fazla, dünyada ise yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiğini, antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez ve etkili antibiyotikler geliştirilemezse 2050'de yaklaşık 10 milyon insanın öleceğini belirten Eroğlu, "Bu durumda, dünyanın ortak sorunu olan antimikrobiyal dirençle ilgili vakit kaybetmeden tüm ülkeler hazırlanacak projeler çerçevesinde ortak çalışma yürütmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal bilinç oluşmalı"

Eroğlu, antibiyotiklere dirence ilişkin toplum bilincinin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Antibiyotik kullanma ihtiyacının azaltılması bakımından gerek insan ve gerekse hayvan sağlığı alanında sistematik koruyucu uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Antibiyotik direnciyle etkin mücadele kapsamında ilgili tüm paydaşların yer aldığı ulusal eylem planları hazırlanarak hızlı ve etkin bir şekilde uygulamaya konulmalıdır. Küresel halk sağlığını tehdit eden zoonotik hastalıkların kontrolünde, antibiyotik direnciyle mücadelede ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasında disiplinler arası bir yaklaşım olan 'Tek Sağlık' kavramıyla ilgili somut girişimlerde bulunulmalıdır."

Bu amaçla, beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağlayacak ve oluşumun kurumsal altyapısını da içeren bir Tek Sağlık Yasası çıkarılmasını isteyen Eroğlu, erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyonla hızla gerekli tedbirleri alacak, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmasını talep etti.

Eroğlu, veteriner hekimler olarak ülkede veteriner hekimliğin standartlarının yükseltilmesi, hayvancılığın ve hayvansal gıda üretiminin ileri seviyelere taşınması, gıda güvenliği ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına gayret ettiklerini belirterek, "Antimikrobiyal direnci önemli buluyor, her geçen gün dünyanın gündeminde daha fazla yer alarak insan ve hayvan sağlığı açısından giderek büyüyen küresel bir tehdit olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Antibiyotik, Ali Eroğlu, Veteriner, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Veteriner hekimlerden 'antimikrobiyal direnç' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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