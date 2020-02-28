Veterinerlerin sorunları görüşüldü - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) ile Eskişehir- Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanlığınca düzenlen toplantıda ülke genelinde veterinerin sorunları görüşüldü.



Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi, Eskişehir İli Damızlık ve Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanlığı ile Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı tarafından yürütülecek olan 'Büyükbaş Hayvan Irk Islahının Gerçekleşmesi ve Desteklenmesi Projesi" imza töreninde Eskişehir ve Bilecik'te görev yapan veteriner hekimler ile istişare toplantısı yapmak üzere bir araya gelindi.



"3'üncü Tarım Şurasında görüşülen konuların uygulanması bekleniyor"



TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali yaptığı konuşmada, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ülkedeki hayvancılığın tarımın içinde bir alt sektör olarak değerlendirilmesi gibi dünya gerçeklerine uyan kronik bir yanlıştan kurtulmanın hayati derecede önemli olduğunu ifade etti. Eroğlu, "Bu noktada tarım için hayvancılık değil, hayvancılık için tarım yapan ülkelerin hayvancılıkta söz sahibi olduklarına, hayvancılığı gelişmiş olan ülkelerin bitkisel üretimin hayvansal üretime göre planlandığının görülmesi gerektiğinin altını çizerek bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini dikkat çekiyoruz. Bu konular 3'üncü Tarım Şurası'nda da çok detay olarak görüşülmüştür. 3'üncü Tarım Şurası gerçekten çok detay olarak konuların yer aldığı bir şura olmuştur. Sonuçlarında inşallah uygulamaya konulduğu takdirde ülkedeki bu saydığım önemli bir kısmının giderileceğini ve çözüm yollarını bulunmalarını inanıyorum. Türk Veteriner Hekimler Birliği, hayvancılığın temel dinamiklerinden olan dişi hayvan kesimini yasaklanmasını, 30 bin ton civarında et kaybına sebep olan erken kuzu kesmenin engellenmesine, erken buzağı ölümlerine kalıcı çözümler bulunmasını, bölgelere uygun etçi ve kombine ırkların teşvik edilerek geliştirilmesini, optimal büyüklükteki işletmelerinin sayılarının artırılmasını, meralarının yeterli ve fonksiyonel hale getirilmesini, modern hayvan pazarlarıyla hijyenik mezbahaların yeterli sayıya ulaştırılmasını, yeni desteklenme stratejileri geliştirilmesini, hayvan sayımını yapılarak sağlıklı bir emmen terin ortaya konulmasını, etkin kalıcı ve sürdürebilir hayvan ıslahı ve sağlığı politikalarının oluşturulmasını son derece önemli bulunuyor" diye konuştu.



"Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasını istiyoruz"



Başkan Eroğlu, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün kurulması gerektiğinin önemli olduğunu belirtti. Başkan Eroğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:



"Tüm bu hizmetlerin tek elden merkezden taşraya kesintisiz yürütülmesi halinde verimlilik ve denetim artması şüphesizdir. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerde veteriner hekimler hizmetleri bağımsız bir veteriner otorite tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde ise maalesef bu anlamda bir veteriner otoritesi ya da Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü bulunmamaktadır. Bunun için akılcı yol veteriner otoritesinin yani veteriner işlerin genel müdürlüğü ve taşra teşkilatın tekrar kurulmasıdır. Yetki ve sorumluluk karmaşası yaşanan çok başlı bir yapı yerine bütüncül, etkin, motivasyonu yüksek uluslararası yasalarla tarafı olduğumuz uluslararası anlaşmaların ve 5996 sayılı kanun gereği olan hayvan sağlığı gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı ve hayvan refahının bir bütünü olarak yürütüleceği merkezden taşraya emir komutan zinciri kesintiye uğramaksızın çalışacağı tek ve bağımsız bir genel müdürlüğü, yani veteriner işleri genel müdürlüğünün kurulmasını hayatı derecede önemli görüyoruz."



Düzenlenen toplantıya Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanları, bölgede görev yapan veterinerler ve sektörde çalışanlar katıldı. - ESKİŞEHİR