Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da 20 Metrelik Türk Bayrağı Her Yerden Gözükecek

Vezirhan'da 20 Metrelik Türk Bayrağı Her Yerden Gözükecek

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan beldesindeki Eski Bağlar Üstü mevkiine 20 metrelik dev Türk bayrağı yerleştirildi.

Vezirhan'da 20 Metrelik Türk Bayrağı Her Yerden Gözükecek, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan beldesindeki Eski Bağlar Üstü mevkiine 20 metrelik dev Türk bayrağı yerleştirildi.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Belediye personelimiz beldemiz Eski Bağlar Üstü tepesine şanlı Türk bayrağımızı yerleştirdi. Böylece 20 metrelik Türk bayrağı beldemizin her yerinden gözükecek" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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