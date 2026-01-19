Vezirköprü\'de Fırın Denetimleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin gramajları, fiyat tarifelerine uygunluğu, hijyen şartları ile iş yerlerinin ruhsat durumları kontrol edildi.
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen fırınlara yasal işlem uygulandı.
