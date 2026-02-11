Vezirköprü'de İstiklal Marşı Yarışması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışması düzenlendi.
Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve ilçedeki 12 liseden öğrencilerin katıldığğı yarışmada, Köprülüler Anadolu Lisesi birinci oldu.
Programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şube Müdürü Burak Akça, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
