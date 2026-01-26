Vezirköprü\'de Şoförler Odası Genel Kurulu Yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaflar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Vezirköprü Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Adem Başar, yeniden başkanlığa seçildi.
Başkan Adem Başar, konuşmasında, görev süresi boyunca şoför esnafının sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Genel kurula; Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, İYİ Parti İlçe Başkanı Ramazan Yanar, Saadet Partisi İlçe Başkanı Veysel Bozdemir, Esnaf, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan ve üyeler katıldı.
