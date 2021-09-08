Vezirköprü'de vatandaşlardan kaymakamlık önünde oturma eylemi - Son Dakika

Vezirköprü'de vatandaşlardan kaymakamlık önünde oturma eylemi

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde çıkan toplulaştırma kararı sonrasında yaklaşık 300 kişi araziye giren iş makinelerini durdurdu, kaymakamlık binası önünde oturma eylemi yaptı.

Adatepe Mahalle halkı toplulaştırmadan dolayı haksızlık yaşadıkları iddiasıyla kaymakamlık binası önünde oturma eylemi yaptı. Sabah saatlerinde başlayan eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı. İlk olarak tepki için yürüyen vatandaşlar kaymakamlık binası önüne gelerek burada ilçe kaymakamı ile görüşme talep etti. Zamanla eylem oturma eylemine dönüştü. Akabinde 300 kişiyi temsilen Adatepe Muhtarı Cemil Akbaş ve beraberindeki 3 kişi Kaymakam Kudret Kurnaz ile görüştü.

Burada vatandaşlardan alınan bilgiye göre mahalle sakinleri toplulaştırmanın durdurulmasını, toplulaştırma işlemlerinde haksızlık yaşadıklarını iddia etti. Bu sırada arazilere giren iş makineleri ise mahalliler tarafından durduruldu. Görüşmeler sonucunda eylem yapan vatandaşlara toplulaştırmada daha hassas davranılacağı ve istedikleri şekilde yapmaya çalışacakları belirtilince topluluk dağıldı.

Yaşanan olaylarda kolluk kuvvetleri tedbiri üst düzeyde tuttu.