Vezirköprü\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Karkucak Mahallesi'nde Metin Aktaş'a ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında evde hasar oluştu.