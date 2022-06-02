Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

02.06.2022 16:56
Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce usta öğretici ve kursiyerlerinin yaptıkları ürünler için yıl sonu sergisi düzenlendi.

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce usta öğretici ve kursiyerlerinin yaptıkları ürünler için yıl sonu sergisi düzenlendi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi tarafından çeşitli branşlarda açılan kurslarda üretilen ürünler, yıl sonu sergisinde halkın beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında çalışmalar hakkında bilgi veren Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, müdürlük bünyesinde 477 kurs açtıklarını ve bu kurslara 7 bin 398 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurslarda üretilen ürünleri halkın beğenisine sunduklarını belirten Kaya, kurum bünyesinde açık lise ve açık ortaokul iş ve işlemlerinin de yürütüldüğünü, eğitim-öğretim yılı sonunda 518 açık lise öğrencisinin de diploma almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu; atık eşyalardan tasarlanan kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

Spor kurslarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından serginin kurdelesi kesildi.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Mustafa Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika


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