Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser - Son Dakika
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Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser

23.06.2022 12:04
Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser

Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu, konser verdi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Türk Halk Müziği Korosu, şef Erkan Seçgin yönetiminde farklı yörelere ait 17 türkü seslendirdi.

Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Başkanı Süreyya Yücel'in çiçek sunmasıyla sahneye çıkan Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, konseri gerçekleştiren ekibe ve katılımcılara teşekkür ederek, "İlçede kültür ve sanatın yükselişine hep birlikte şahit oluyoruz. Her geçen gün görüyoruz ki salonlarımız tıklım tıklım doluyor." dedi.

Erkan Seçgin ise ekibiyle büyük gayret sarf ettiklerini dile getirerek, ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser - Son Dakika

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