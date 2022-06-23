Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Başkanı Süreyya Yücel'in çiçek sunmasıyla sahneye çıkan Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis , konseri gerçekleştiren ekibe ve katılımcılara teşekkür ederek, "İlçede kültür ve sanatın yükselişine hep birlikte şahit oluyoruz. Her geçen gün görüyoruz ki salonlarımız tıklım tıklım doluyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser - Son Dakika

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