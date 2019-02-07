Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne 2 Milyon Liralık Ekipman

Amasya
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Vezirköprü
Orman İşletme Müdürlüğüne 2 milyon lira değerinde iş makinesi ve yangın söndürme tankerleri verildi.
Bölge müdürlüğünün öz kaynaklarıyla alınan iş makineleri, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törenle operatörlerine teslim edildi.
Kaymakam Kudret Kurnaz, burada yaptığı konuşmada, iş makinelerinden orman işlerinde olduğu kadar karla mücadelede de yararlandıklarını söyledi.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla alınan ekipmanların 2 milyon lira değerinde olduğuna işaret eden Kurnaz, "Eskiden il özel idareleri vardı. Şimdi Büyükşehir Yasası ile mahalle konumuna gelen köylerimizde karla mücadele çalışmalarında orman işletme müdürlüğümüzün de büyük desteği oluyordu. Bu anlamda işletmemize kazandırılan bu ekipmanlar çok önemli." dedi.
Konuşmanın ardından Orman İşletme Müdürlüğüne verilen 1 greyder ile 1 traktörün anahtarı, operatörlerine teslim edildi.
Greyder ve traktörün yanı sıra orman işlerinde kullanılmak üzere 1 sürütücü ve 1 hava hattı makinesi Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne, orman yangınlarına ilk müdahalede kullanılmak üzere 5 yangın müdahale tankeri ise Tatarkale, Susuz
, Karaköy
, Yolpınar, ve Havza
ilçesi Gidirli mahallesi muhtarlarına verildi.
Programa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis
, Amasya Orman Bölge Müdür Vekili Oktay Ayatay, Yangın Şube Müdürü Engin Keleş, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem
Burçin Irmak ile işletme şefleri ve personel katıldı.