VGM'den Akaretler'e Kira Durumu Açıklaması

10.01.2026 01:22
VGM, Akaretler Turizm'in eksik kira ödemesi yaptığını tespit ederek tahsilat gerçekleştirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Akaretler Turizm Yatırımları AŞ'ye kiralanan mazbut vakıf mülküne ilişkin, kiracı şirketin eksik kira ödemesi yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

VGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Akaretler Turizm Yatırımları AŞ'ye kiralanan mazbut vakıf mülküne yönelik kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapma gereği görüldüğü ifade edildi.

İddialara ilişkin haberde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Gazi Sultan Abdülhamit Han-ı Sani Vakfına ait taşınmazın kiracılık haklarının Akaretler Turizm Yatırımları AŞ uhdesinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda kiracı şirketin eksik kira ödemesi yaptığı tespit edilmiştir. Oluşan zararın tahsil edilmesi amacıyla ilgili şirketten geriye dönük 152 milyon 920 bin 616 lira 10 kuruşu ana para olmak üzere 192 milyon 640 bin 826 lira 35 kuruş resmi kanallar aracılığıyla tahsil edilmiş ve VGM'ye gelir olarak kaydedilmiştir. Ayrıca düzenlenen müfettiş raporu sonrasında ilgili taşınmazın yıllık kirası 8 milyon 716 bin 164 lira 54 kuruş iken şirket cirosuna endekslenmiş ve yıllık asgari 1,2 milyon dolar karşılığı Türk lirası olarak belirlenmiştir. Söz konusu kira ödemeleri düzenli şekilde VGM'nin banka hesapları aracılığıyla tahsil edilerek bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Turizm, Finans, Güncel, Son Dakika

