Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Haberin Videosunu İzleyin
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
15.01.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Haber Videosu

Ankara'da kesmek üzere eve getirdiği yaban tavşanını yastıkla korkutan adam sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tavşanın can havliyle çırpındığı anlar yürekleri dağladı.

Başkentte çekildiği belirtilen ve kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, hayvanseverleri ve vatandaşları ayağa kaldırdı.

İddiaya göre, kesmek amacıyla doğadan yakalayarak eve getirdiği yaban tavşanıyla "oyun oynadığını" sanan şahıs, elindeki yastıkla hayvana defalarca hamle yaparak onu korkuttu.

ÇIRPINDIĞI ANLAR YÜREKLERİ YAKTI

Görüntülerde, kapalı bir oda içerisinde kaçacak yer bulamayan yaban tavşanının, üzerine gelen yastıktan kurtulmak için can havliyle çırpındığı görüldü. Hayvanın yaşadığı yoğun stres ve korku kameraya anbean yansırken, görüntüyü çeken ve tavşanı korkutan şahsın eğlendiği anlara tepki yağdı.

Hayvan Hakları, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Osman Keleş Osman Keleş:
    adam oyun oynuyorr habere bak sanki tavşanı boğuyorrr 100 3 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    OĞLUM TAVŞAN YENİR Mİ LAN.ONLARIN DA MUAYYEN GÜNLERİ VAR. 16 25 Yanıtla
    Bekir Demir Bekir Demir:
    Yanlış bilgi sahibisin. Tavşanlar indüklenmiş ovulasyon yapan hayvanlardır; yani çiftleşme olursa yumurtlama olur, çifleşme olmazsa olmaz. Yani kısaca Regl olmazlar. 22 2
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    ne yapmış la adam tavşana? haber başlığına bakınca gözlerini oyacak kulaklarını kesecek falan zannettim. ne güzel boks dersi veriyor işte:))) 36 1 Yanıtla
  • MarfMarf74 MarfMarf74:
    Burada kötü olan nedir anlamadım. O kadar hayvan videoları izliyoruz. Güzel çekim olmuş. 29 2 Yanıtla
  • der25@M334 der25@M334:
    Gerçekten tavşan kedi gibi bir hayvan birde üstelik kadınlar gibi ay sonu vegl oluyor bazıları 200 gr et için buna kıyarmı gelecek 10.20 yıl için et yemek yasak olacak yapay et ler piyasada olacak 1 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:30:21. #7.11#
SON DAKİKA: Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.